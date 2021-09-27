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27 вересня 2021, 14:44 138

У Херсоні затримали чоловіка, який підірвав гранату у сусіда на подвір'ї

27 вересня 2021, 14:44 138
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Фото: Нацполіція
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У Херсоні правоохоронці затримали 55-річного чоловіка, який підірвав гранату на подвір’ї свого сусіда. Як виявилося, у себе вдома він зберігав цілий арсенал боєприпасів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Під час більш детальної розмови з правоохоронцями заявник розповів, що напередодні в нього стався конфлікт із сусідом по дачі. Наступного дня, коли він повернувся з рибалки у дворі він побачив сліди, характерні для наслідків спрацювання вибухового предмета, – стіни будівлі були посічені металевими уламками, а на землі була воронка, біля якої знаходився запал до гранати.

Правоохоронці вирішили перевірити 55-річного чоловіка на причетність до кримінального правопорушення.

Під час обшуків працівники поліції вилучили у підозрюваного більше десятка гранат, кілька сотень набоїв, магазини до автомата Калашникова та вибухову речовину.

Наразі чоловік перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше у Чернігові правоохоронці виявили підпільну зброярню.

зброя вибух поліція Херсон Граната

 
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