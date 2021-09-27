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27 сентября 2021, 14:44 101

В Херсоне задержали мужчину, который взорвал гранату у соседа во дворе

27 сентября 2021, 14:44 101
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Фото: Нацполиция
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В Херсоне правоохранители задержали 55-летнего мужчину, который взорвал гранату во дворе своего соседа. Как оказалось, у себя дома он хранил целый арсенал боеприпасов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Во время более детального разговора с правоохранителями заявитель рассказал, что накануне у него произошел конфликт с соседом по даче. На следующий день, когда он вернулся с рыбалки во дворе он увидел следы, характерные для последствий срабатывания взрывного предмета, – стены здания были иссечены металлическими обломками, а на земле была воронка, возле которой находился запал к гранате.

Правоохранители решили проверить 55-летнего мужчину на причастность к уголовному правонарушению.

Во время обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемого более десятка гранат, несколько сотен патронов, магазины к автомату Калашникова и взрывчатое вещество.

Сейчас мужчина находится в условиях изолятора временного содержания.

Напомним, ранее в Чернигове правоохранители обнаружили подпольную оружейную.

оружие взрыв полиция Херсон Граната

 
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