У Чернігові місцевий житель у гаражі організував підпільну зброярню:знайшли цілий арсенал

Нацполіція

У Чернігові правоохоронці виявили підпільну зброярню, у власному гаражі організував 56-річний місцевий житель

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівщини.

Чоловік у гаражі займався переробкою та переоснащенням зброї. Він також відновлював бойові якості стрілецької зброї, переробленої в заводських умовах.

У двох гаражних приміщеннях правоохоронці виявили 40 об’єктів, зовні схожих на вогнепальну зброю та боєприпаси, зокрема:

ручні гранати;

різноманітні міни;

одноразові гранатомети низки моделей;

гвинтівка та кілька карабінів Мосіна;

п’ять гвинтівок СВТ;

ручні кулемети Дегтярьова;

автомати Калашникова;

пістолет-кулемет ППШ;

пістолети-кулемети ППС;

два станкові кулемети.

Чоловіку в разі доведення судом провини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.