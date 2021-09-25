У Чернігові місцевий житель у гаражі організував підпільну зброярню:знайшли цілий арсенал
У Чернігові правоохоронці виявили підпільну зброярню, у власному гаражі організував 56-річний місцевий житель
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівщини.
Чоловік у гаражі займався переробкою та переоснащенням зброї. Він також відновлював бойові якості стрілецької зброї, переробленої в заводських умовах.
У двох гаражних приміщеннях правоохоронці виявили 40 об’єктів, зовні схожих на вогнепальну зброю та боєприпаси, зокрема:
ручні гранати;
різноманітні міни;
одноразові гранатомети низки моделей;
гвинтівка та кілька карабінів Мосіна;
п’ять гвинтівок СВТ;
ручні кулемети Дегтярьова;
автомати Калашникова;
пістолет-кулемет ППШ;
пістолети-кулемети ППС;
два станкові кулемети.
Чоловіку в разі доведення судом провини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.