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06 вересня 2021, 15:16 126

На Херсонщині чоловік потрапив у рабство

06 вересня 2021, 15:16 126
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Фото з відкритих джерел
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На Херсонщині знайшли чоловіка, який ще 16 липня зник у Запорізькій області

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "РІА Мелітополь".

Так, 16 липня 34-річний чоловік виїхав з Кирилівки, але так і не доїхав додому, в Тернопільську область. Українця почали шукати його родичі, потім приєдналися поліцейські та волонтери. Однак ніхто так і не зумів його знайти.

Чоловік потрапив у рабство. Невідомі утримували його в Херсонській області, змушуючи безплатно працювати. У рабстві були й інші люди, доля яких поки що залишається невідомою. Чоловік врятував себе сам, він умовив місцевих жителів дати йому мобільний телефон і подзвонив додому.

Родичі чоловіка не стали звертатися в поліцію. Вони поїхали за ним на Херсонщину і забрали його додому. Однак просто так чоловіка ніхто не віддавав. Родині довелося заплатити за нього викуп, який зажадали зловмисники.

Раніше ми писали про те, що на Волині жінка під страхом розправи тримала трьох чоловіків у рабстві.

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