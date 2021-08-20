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20 серпня 2021, 14:02 2643

На Волині жінка під страхом розправи тримала трьох чоловіків у рабстві

20 серпня 2021, 14:02 2643
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Фото: Нацполіція
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У селі Вербаїв, що у Луцькій області, 60-річна жінка поселила у хліві та змушувала працювати трьох чоловіків

Як пише RegioNews, про це повідомили в Нацполіції Волинської області.

Жінка знаходила чоловіків, які були в уразливому стані на ринках та на автостанції. Їм вона обіцяла роботу по догляду за великою рогатою худобою та зарплатню.

Проте, коли чоловіки приїжджали у село, вона забирала у них документи та селила у хліві. Коли чоловіки намагались втекти, вона погрожувала їм фізичною розправою.

Справу стосовно зловмисниці уже направлено до суду. Їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що на Волині жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка.

Україна Волинь Луцьк Волинська область рабство

 
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