На Волині жінка під страхом розправи тримала трьох чоловіків у рабстві

Фото: Нацполіція

У селі Вербаїв, що у Луцькій області, 60-річна жінка поселила у хліві та змушувала працювати трьох чоловіків

Як пише RegioNews, про це повідомили в Нацполіції Волинської області.

Жінка знаходила чоловіків, які були в уразливому стані на ринках та на автостанції. Їм вона обіцяла роботу по догляду за великою рогатою худобою та зарплатню.

Проте, коли чоловіки приїжджали у село, вона забирала у них документи та селила у хліві. Коли чоловіки намагались втекти, вона погрожувала їм фізичною розправою.

Справу стосовно зловмисниці уже направлено до суду. Їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що на Волині жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка.