На Волині жінка під страхом розправи тримала трьох чоловіків у рабстві
У селі Вербаїв, що у Луцькій області, 60-річна жінка поселила у хліві та змушувала працювати трьох чоловіків
Як пише RegioNews, про це повідомили в Нацполіції Волинської області.
Жінка знаходила чоловіків, які були в уразливому стані на ринках та на автостанції. Їм вона обіцяла роботу по догляду за великою рогатою худобою та зарплатню.
Проте, коли чоловіки приїжджали у село, вона забирала у них документи та селила у хліві. Коли чоловіки намагались втекти, вона погрожувала їм фізичною розправою.
Справу стосовно зловмисниці уже направлено до суду. Їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що на Волині жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА