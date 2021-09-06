На Херсонщине мужчина попал в рабство

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На Херсонщине нашли мужчину, который еще 16 июля исчез в Запорожской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "РИА Мелитополь".

Так, 16 июля 34-летний мужчина выехал из Кирилловки, но так и не доехал домой, в Тернопольскую область. Украинца начали искать его родственники, затем присоединились полицейские и волонтеры. Однако никто так и не сумел его найти.

Мужчина попал в рабство. Неизвестные удерживали его в Херсонской области, заставляя бесплатно работать. В рабстве были и другие люди, судьба которых пока остается неизвестной. Мужчина спас себя сам, он уговорил местных жителей дать ему мобильный телефон и позвонил домой.

Родственники мужчины не стали обращаться в полицию. Они поехали за ним на Херсонщину и забрали его домой. Однако просто так мужчину никто не отдавали. Семье пришлось заплатить за него выкуп, который потребовали злоумышленники.

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