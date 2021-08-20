У поліції назвали попередню причину падіння флагштоку у Херсоні

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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом падіння флагштоку до дня незалежності у Херсоні та назвала попередню причину його падіння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонщини

Зазначається, що кримінальне провадження за ст.272 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" та ст.367 ККУ "Службова недбалість". Досудове розслідування здійснює слідче управління обласного главку поліції.

За словами, заступника начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, попередньою причиною падіння флагштоку, висота якого складає понад 50 м, є розірвання одного з утримуючих тросів. В результаті події ніхто з громадян не постраждав.

"Також, в ході моніторингу херсонських груп в соціальних мережах поліцейські виявили фотоматеріали, що флагштоком був пошкоджений невідомий автомобіль, який на час огляду місця події там був відсутній. Наразі його власник встановлений, будь-яких звернень від нього до поліції не надходило", - зазначається у повідомленні.

В рамках розслідування слідчими будуть дослідженні питання дотримання техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також питання технічної справності та надійності самої конструкції флагштоку.

Нагадаємо, що у Херсоні впав найбільший флагшток за 8 мільйонів і розтрощив Lexus