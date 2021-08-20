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20 августа 2021, 18:23 229

В полиции назвали предварительную причину падения флагштока в Херсоне

20 августа 2021, 18:23 229
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Фото из открытых источников
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Полиция начала уголовное производство по факту падения флагштока ко Дню Независимости в Херсоне и назвала предварительную причину его падения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции Херсонщины

Отмечается, что уголовное производство по ст. 272 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" и ст. 367 УК "Служебная халатность". Досудебное расследование осуществляет следственное управление областного главка полиции.

По словам заместителя начальника областного главка полиции Николая Вербицкого, предварительной причиной падения флагштока, высота которого составляет более 50 м, является разрыв одного из удерживающих тросов. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

"Также, в ходе мониторинга херсонских групп в социальных сетях полицейские обнаружили фотоматериалы о том, что флагштоком был поврежден неизвестный автомобиль, который на время осмотра места происшествия там отсутствовал. Сейчас его владелец установлен, каких - либо обращений от него в полицию не поступало", - отмечается в сообщении.

В рамках расследования следователями будут исследованы вопросы соблюдения техники безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, а также вопросы технической исправности и надежности самой конструкции флагштока.

Напомним, что в Херсоне упал самый большой флагшток за 8 миллионов и разбил Lexus

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