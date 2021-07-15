09:11  15 липня
В Україні знову побільшало нових COVID-хворих: дані від МОЗ
13:15  15 липня
У столиці на 14 пляжах виявили кишкову паличку
14:33  15 липня
На Донбасі бойовики поранили двох українських військових
UA | RU
UA | RU
15 липня 2021, 12:45 106

КПВВ "Чаплинка" не працюватиме ще місяць: у чому причина

15 липня 2021, 12:45 106
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом затягнулися ремонтні роботи, тому він не працюватиме ще місяць

Про це повідомили у Херсонському прикордонному загоні, пише RegioNews

Зазначається, що на адміністративному кордоні в штатному режимі продовжують працювати КПВВ "Каланчак" і "Чонгар".

"За рішенням Херсонської обласної державної адміністрації роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припинено у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ до 15 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що закрили КПВВ "Чаплинка" 23 червня.

Україна прикордонники КПВВ Херсон Херсонська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану
Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua