КПВВ "Чаплинка" не працюватиме ще місяць: у чому причина
На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом затягнулися ремонтні роботи, тому він не працюватиме ще місяць
Про це повідомили у Херсонському прикордонному загоні, пише RegioNews
Зазначається, що на адміністративному кордоні в штатному режимі продовжують працювати КПВВ "Каланчак" і "Чонгар".
"За рішенням Херсонської обласної державної адміністрації роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припинено у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ до 15 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що закрили КПВВ "Чаплинка" 23 червня.
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