КПВВ "Чаплинка" не будет работать еще месяц: в чем причина
На контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом затянулись ремонтные работы, поэтому он не будет работать еще месяц
Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде, пишет RegioNews
Отмечается, что на административной границе в штатном режиме продолжают работать КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".
"По решению Херсонской областной государственной администрации работа контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка" временно приостановлена в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ до 15 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
Напомним, что закрыли КПВВ " Чаплинка" 23 июня.
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