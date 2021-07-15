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15 июля 2021, 12:45 104

КПВВ "Чаплинка" не будет работать еще месяц: в чем причина

15 июля 2021, 12:45 104
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Фото из открытых источников
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На контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом затянулись ремонтные работы, поэтому он не будет работать еще месяц

Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде, пишет RegioNews

Отмечается, что на административной границе в штатном режиме продолжают работать КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

"По решению Херсонской областной государственной администрации работа контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка" временно приостановлена в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ до 15 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что закрыли КПВВ " Чаплинка" 23 июня.

Украина пограничники КПВВ Херсон Херсонская область

 
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