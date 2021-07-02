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02 липня 2021, 11:04 195

У Херсоні командир роти патрульних, який начебто був напідпитку, на смерть збив пішохода

02 липня 2021, 11:04 195
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Держбюро розслідувань
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У Херсоні сталась ДТП, яка призвела до загибелі пішохода. У наїзді на людину підозрюють командира роти патрульноъ поліції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням прес-службу Державного бюро розслідувань.

Зокрема, слідчі Територіального управління ДБР Мелітополя за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розслідують обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.

ДТП відбулася за участю командира роти Управління патрульної поліції в Херсонській області, внаслідок якої загинув 17-річний хлопець.

За попередньою інформацією, увечері 30 червня у Херсоні поліцейський за кермом легковика скоїв наїзд на хлопця, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Після інциденту поліцейський втік з місця ДТП.

Потерпілого машиною "швидкої" доставили до місцевої лікарні, де він помер від отриманих травм. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Слідчі ДБР встановили місцезнаходження автомобіля. За показаннями свідків, поліцейський перебував за кермом авто у стані алкогольного сп'яніння.

Йому повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого( ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, вранці, 30 червня, в одному із пансіонатів Херсонської області застрелився поліцейський.

Херсон поліція ДБР ДТП

 
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