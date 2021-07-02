В Херсоне командир роты патрульных, который якобы был пьян, насмерть сбил пешехода

Госбюро расследований

В Херсоне произошло ДТП, которое привело к гибели пешехода. В наезде на человека подозревают командира роты патрульной полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой пресс-службу Государственного бюро расследований.

В частности, следователи Территориального управления ГБР Мелитополя при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства трагической ДТП.

ДТП произошло с участием командира роты Управления патрульной полиции в Херсонской области, в результате которого погиб 17-летний парень.

По предварительной информации, вечером, 30 июня, в Херсоне полицейский за рулем легковушки совершил наезд на парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После инцидента полицейский скрылся с места ДТП.

Пострадавшего машиной "скорой" доставили в местную больницу, где он скончался от полученных травм.

Проводятся первоочередные следственные действия. Следователи ГБР установили местонахождение автомобиля. По показаниям свидетелей, полицейский находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения.

Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшие смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, утром, 30 июня, в одном из пансионатов Херсонской области застрелился полицейский.