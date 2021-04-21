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21 квітня 2021, 10:54 341

B Херсоні на хабарі спіймали чиновника Державної міграційної служби

21 квітня 2021, 10:54 341
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Тепер йому загрожуэ позбавлення волі на строк до 10 років
Тепер йому загрожуэ позбавлення волі на строк до 10 років
Фото: Facebook
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У Мелітополі затримало начальника одного з відділів Управління Державної міграційної служби в Херсонській області, який взявся за гроші "сприяти" іноземному громадянину в отриманні права на перебування в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Посадовець за 1000 доларів обіцяв громадянину Азербайджану посприяти в оформленні необхідних документів, а також не вживати заходів щодо його примусового видворення", - йдеться у повідомленні.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що посадовця міграційної служби затримали при отриманні $9 тис. хабаря.

чиновники хабар корупція міграційна служба ДБР

 
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