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21 апреля 2021, 10:54 341

B Xepcoнe нa взяткe поймали чиновника Государственной миграционной службы

21 апреля 2021, 10:54 341
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Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет
Фото: Facebook
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В Мелитополе задержало начальника одного из отделов Управления Государственной миграционной службы в Херсонской области, который взялся за деньги "содействовать" иностранному гражданину в получении права на пребывание в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Чиновник за 1000 долларов обещал гражданину Азербайджана посодействовать в оформлении необходимых документов, а также не принимать меры по его принудительному выдворению", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что чиновника миграционной службы задержали при получении $9 тыс. взятки.

чиновники взятка коррупция миграционная служба ГБР

 
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