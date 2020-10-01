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01 жовтня 2020, 12:48

Співучасник вбивства Гандзюк визнав свою провину і назвав замовником злочину Мангера

01 жовтня 2020, 12:48
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Фото з відкритих джерел
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Приморський районний суд продовжив розглядати справу про вбивство Катерини Гандзюк. Засідання пройшло онлайн, так як підозрюваний Ігор Павловський перебуває в київському суді у паралельній кримінальній справі.

Про це повідомляє Українська Служба Інформації, пише RegioNews.

Зокрема повідомляється про те, що до суду надійшло клопотання від адвоката Дмитра Ільченка, який представляє інтереси Владислава Мангера, визнати останнього у цій справі в якості потерпілого і цивільного позивача. Ігор Павловський здивувався і заперечив.

У мене, ваша честь, є заперечення. А як взагалі Мангер і Левін можуть бути потерпілими, якщо вони замовили Гандзюк і організували її вбивство? – сказав він.

У результаті, суддя Дмитро Осик відхилив клопотання адвоката Мангера і приступив до затвердження угоди між прокуратурою і підозрюваним Ігорем Павловським.

Прошу затвердити угоду між мною і прокурором про визнання вини, при цьому я повністю визнаю свою вину, обставини, які правильно і повністю викладені в цій угоді..., – сказав він.

Далі відеоконференція пішла без звуку, хоча Павловський перейшов до деталей вбивства.

Коли звук відновився, Павловський підтвердив, що до вбивства причетні Владислав Мангер і Олексій Левін. Як стверджує Павловський, між ними не раз звучали фрази про те, що Гандзюк своєю діяльністю "усіх дістала", а після від них на неї і зовсім надійшов "замовлення". Павловський каже, що учасники планували з нею "щось зробити".

Як я зрозумів, Левін замовив Торбіну (виконавцю, визнав свою провину і отримав 6,6 років – ред.) Катерину Гандзюк на прохання Владислава Мангера, – сказав він.

У зв'язку з тим, що в залі суду були присутні всі члени сім'ї, визнані потерпілими, які повинні затвердити цю угоду, розгляд перенесли на 16 жовтня.

Нагадаємо, херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина померла в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Мангер.

На минулому засіданні суду Павловський визнав провину і просив затвердити угоду між ним і прокуратурою.

суд убивство Херсон Катерина Гандзюк Владислав Мангер
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