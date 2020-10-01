Верховний Суд відмовив у задоволенні позову Мангера до Верховної Ради
Верховний Суд відмовив у задоволенні позову голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера до Верховної Ради України про визнання незаконною постанови, якою було затверджено звіт Тимчасової слідчої комісії у справі Ґандзюк.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, пише RegioNews.
Верховний Суд відмовив у задоволенні позову Мангера до Верховної Ради України про визнання незаконною постанови, якою було затверджено звіт ТСК по справі Ґандзюк... Команда захисту Мангера задоволена цим рішенням. Справа в тому, що одним із пунктів наших претензій до України в Європейському суді стало те, що парламент і Президент втручаються в роботу судів. Доказом цього є постанова ВРУ", - написав адвокат.
Як зазначив адвокат Мангера, для успішного розгляду справи в цій частині, Європейський суд з прав людини вимагав вичерпати внутрішні способи захисту - тобто спробувати оскаржити рішення ВР у Верховному Суді. Тепер, як зазначив адвокат, захист Мангера отримав можливість продовжити наполягати на розгляді в ЄСПЛ скарги на позбавлення Мангера права на "незалежний суд".
Верховный Суд отказал в удовлетворении иска Мангера к Верховной Раде Украины про признание незаконным постановления,...Опубліковано Dmytro Ilchenko Середа, 30 вересня 2020 р.
Нагадаємо, Дніпровський суд Києва розпочав розгляд справи Гандзюк: прокурор просить для Мангера 12 років тюрми.