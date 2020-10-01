Мангер вимагав визнати незаконною постанову про затвердження звіту ТСК у справі Гандзюк

Мангер вимагав визнати незаконною постанову про затвердження звіту ТСК у справі Гандзюк

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Верховний Суд відмовив у задоволенні позову голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера до Верховної Ради України про визнання незаконною постанови, якою було затверджено звіт Тимчасової слідчої комісії у справі Ґандзюк.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, пише RegioNews.

Верховний Суд відмовив у задоволенні позову Мангера до Верховної Ради України про визнання незаконною постанови, якою було затверджено звіт ТСК по справі Ґандзюк... Команда захисту Мангера задоволена цим рішенням. Справа в тому, що одним із пунктів наших претензій до України в Європейському суді стало те, що парламент і Президент втручаються в роботу судів. Доказом цього є постанова ВРУ", - написав адвокат.

Як зазначив адвокат Мангера, для успішного розгляду справи в цій частині, Європейський суд з прав людини вимагав вичерпати внутрішні способи захисту - тобто спробувати оскаржити рішення ВР у Верховному Суді. Тепер, як зазначив адвокат, захист Мангера отримав можливість продовжити наполягати на розгляді в ЄСПЛ скарги на позбавлення Мангера права на "незалежний суд".

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска Мангера к Верховной Раде Украины про признание незаконным постановления,... Опубліковано Dmytro Ilchenko Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, Дніпровський суд Києва розпочав розгляд справи Гандзюк: прокурор просить для Мангера 12 років тюрми.