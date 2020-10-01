Соучастник убийства Гандзюк признал свою вину и назвал заказчиком преступления Мангера

Суд над Игорем Павловским продолжит работу 16 октября

Суд над Игорем Павловским продолжит работу 16 октября

Фото из открытых источников

Приморский районный суд продолжил рассматривать дело об убийстве Екатерины Гандзюк. Заседание прошло онлайн, так как подозреваемый Игорь Павловский находится в киевском суде по параллельному уголовному делу.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации, пишет RegioNews.

В частности сообщается о том, что в суд поступило ходатайство от адвоката Дмитрия Ильченко, который представляет интересы Владислава Мангера, признать последнего в этом деле в качестве потерпевшего и гражданского истца. Игорь Павловский такому решению удивился и возразил.

У меня, ваша честь, есть возражение. А как вообще Мангер и Левин могут быть потерпевшими, есть они заказали Гандзюк и организовали ее убийство? – сказал он.

В итоге, судья Дмитрий Осик отклонил ходатайство адвоката Мангера и приступил к утверждению соглашения между прокуратурой и подозреваемым Игорем Павловским.

Прошу утвердить соглашение между мной и прокурором о признании вины, при этом я полностью признаю свою вину, обстоятельства, которые правильно и полностью изложены в этом соглашении…, – сказал он.

Далее видеоконференция пошла без звука, хотя Павловский перешел к деталям убийства.

Когда звук возобновился, Павловский подтвердил, что к убийству причастны Владислав Мангер и Алексей Левин. Как утверждает Павловский, между ними не раз звучали фразы о том, что Гандзюк своей деятельностью "всех достала", а после от них на нее и вовсе поступил "заказ". Павловский говорит, что участники планировали с ней "что-то сделать".

Как я понял, Левин заказал Торбину (исполнителю, признал свою вину и получил 6,6 лет – ред.) Екатерину Гандзюк по просьбе Владислава Мангера, – сказал он.

В связи с тем, что в зале суда не присутствовали все члены семьи, признанные потерпевшими, которые должны утвердить это соглашение, рассмотрение перенесли на 16 октября.

Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка умерла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.

На прошлом заседании суда Павловский признал вину и просил утвердить соглашение между ним и прокуратурой.якщо