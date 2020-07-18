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18 июля 2020, 13:44 2

На Херсонщине заработают детские оздоровительные лагеря

18 июля 2020, 13:44 2
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Вероятная дата открытия лагерей - 31 июля
Вероятная дата открытия лагерей - 31 июля
Фото: из открытых источников
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В Херсонской области позволят работать детским оздоровительным учреждениям.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Он также сообщил, что получил ответ от главного санитарного врача Виктора Ляшко относительно возобновления работы детских оздоровительных лагерей на Херсонщине.

Планируется, что с 31 июля деятельность лагерей будет восстановлено! Ждем соответствующее решение Правительства уже на следующей неделе и готовимся принимать детей на оздоровление!", - сообщил Гусев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в тестовом режиме разрешили работу одного детского лагеря.

карантин Херсонская ОГА туризм Минздрав дети Виктор Ляшко
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