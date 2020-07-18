На Херсонщине заработают детские оздоровительные лагеря
Вероятная дата открытия лагерей - 31 июля
Вероятная дата открытия лагерей - 31 июля
В Херсонской области позволят работать детским оздоровительным учреждениям.
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.
Он также сообщил, что получил ответ от главного санитарного врача Виктора Ляшко относительно возобновления работы детских оздоровительных лагерей на Херсонщине.
Планируется, что с 31 июля деятельность лагерей будет восстановлено! Ждем соответствующее решение Правительства уже на следующей неделе и готовимся принимать детей на оздоровление!", - сообщил Гусев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в тестовом режиме разрешили работу одного детского лагеря.
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области