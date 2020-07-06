В Україні дозволили роботу одного дитячого табору, але в тестовому режимі
У Херсонській області дозволили відкрити один дитячий табір в тестовому режимі. Заклад працюватиме з дотриманням вимог, розроблених у МОЗ.
Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, міністерство розписало спеціальні норми для роботи дитячих таборів в умовах пандемії коронавірусу.
Думаю, у Херсонській області, одній із перших, зробимо пілот, спробуємо відкрити зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з області", - заявив він.
При цьому, робота інших дитячих таборів заборонена до 31 липня, тобто до завершення дії адаптивного карантину.
"Причини в тому, що під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються не тільки спалахи крапельної інфекції, але і достатня кількість гострих кишкових інфекцій", - додав Ляшко.
Нагадаємо, раніше Степанов повідомляв, що дитячі оздоровчі установи не відкриють раніше 31 липня, так як у них занадто високий ризик спалаху коронавірусу.