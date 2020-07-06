В Україні дозволили роботу одного дитячого табору, але в тестовому режимі

Інші табори залишаться закритими

Інші табори залишаться закритими

Фото: з відкритих джерел

У Херсонській області дозволили відкрити один дитячий табір в тестовому режимі. Заклад працюватиме з дотриманням вимог, розроблених у МОЗ.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, міністерство розписало спеціальні норми для роботи дитячих таборів в умовах пандемії коронавірусу.

Думаю, у Херсонській області, одній із перших, зробимо пілот, спробуємо відкрити зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з області", - заявив він.

При цьому, робота інших дитячих таборів заборонена до 31 липня, тобто до завершення дії адаптивного карантину.

"Причини в тому, що під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються не тільки спалахи крапельної інфекції, але і достатня кількість гострих кишкових інфекцій", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомляв, що дитячі оздоровчі установи не відкриють раніше 31 липня, так як у них занадто високий ризик спалаху коронавірусу.