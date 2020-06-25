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25 червня 2020, 17:03 2

Справа Гандзюк: прокуратура вдруге завершила досудове розслідування щодо Мангера та Левіна

25 червня 2020, 17:03 2
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Найближчим часом матеріали справи відкриють стороні захисту
Найближчим часом матеріали справи відкриють стороні захисту
Фото: kh.suspilne.media
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Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та помічника депутата облради Олексія Левіна, підозрюваних у вбивстві Катерини Гандзюк.

Про це у коментарі hromadske повідомив прокурор у справі Андрій Синюк, пише RegioNews.

За його словами, протягом минулих двох тижнів після відновлення розслідування слідчі зібрали достатньо матеріалів та доказів для звернення до суду з обвинувальним актом. Найближчим часом матеріали справи відкриють стороні захисту.

Об'єм додаткових доказів не є великим, і ми розраховуємо на швидке ознайомлення сторін із матеріалами провадження", — сказав прокурор.

Нагадаємо, 27 квітня Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника депутата облради Олексія Левіна.

Однак активісти розкритикували завершення досудового розслідування в справі про напад на Гандзюк, заявивши, що до кінця розслідування ще три місяці, а "ГПУ підтримала вимоги адвокатів Мангера".

У результаті досудове розслідування у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк поновили та продовжили до 29 липня.

За версією слідства, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер разом з Левіним замовили завдання тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, що спричинило її смерть.

прокуратура розслідування убивство облрада Херсон депутат Катерина Гандзюк Владислав Мангер
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