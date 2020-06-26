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26 июня 2020, 16:35 1

Дело Гандзюк: Левина будут держать под стражей до Дня независимости

26 июня 2020, 16:35 1
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Алексею Левину продлили меру пресечения до 24 августа
Алексею Левину продлили меру пресечения до 24 августа
Фото: Facebook "Кто заказал Катя Гандзюк"
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Левин является одним из подозреваемых в организации убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк".

Организатору убийства Екатерины Гандзюк Алексею Левину продлили срок содержания под стражей до 24.08", - говорится в сообщении.

Организатору убийства Екатерины Гандзюк Алексею Левину продлили срок содержания под стражей до 24.08. Сегодня мы еще...

Опубликовано Кто заказал Катя Гандзюк? П'ятниця 26 июня 2020 года.


Напомним, вчера, 25 июня прокуратура во второй раз завершила досудебное расследование в отношении Мангера и Левина.

По версии следствия, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, что повлекло ее смерть.

суд арест убийство следствие облсовет Херсон Екатерина Гандзюк Владислав Мангер
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