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14 квітня 2020, 13:38 5

Голова Нацполіції України торік заробив понад мільйон гривень

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14 квітня 2020, 13:38 5
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Голова Національної поліції Ігор Клименко задекларував за 2019 рік легковик, квартиру у Києві і понад мільйон гривень зарплати
Голова Національної поліції Ігор Клименко задекларував за 2019 рік легковик, квартиру у Києві і понад мільйон гривень зарплати

Ігор Клименко оприлюднив свою декларацію за 2019 рік на сайті НАЗК., пише RegioNews.

Згідно з декларацією, Клименко володіє квартирою у Києві загальною площею 67,10 кв.м і вартістю 95 тисяч 832 грн, де також зареєстровані його дружина і син.

У декларації також 3 ділянки землі площею 1000, 1046 і 854 кв.м, всі - у Процеві Київської області. Крім того, дружина глави Нацполіції володіє ділянкою площею 1500 кв.м у Білій Криниці на Житомирщині, і ділянкою площею 240 кв.м у Процеві.

У декларації є також недобудований житловий будинок загальною площею 118 кв.м у Процеві, а також будинок з циліндричного брусу загальною площею 49,35 кв.м, придбаний за 209 тисяч грн. Обома володіє голова Нацполіції.

Клименко має легковик Mitsubishi Colt 2009 року випуску вартістю 114 тисяч грн і право користування на Lexus RX-350 2007 року випуску, власницею якого є громадянка України Софія Онишкевич. Дружина Клименка має автобус TEMSA BG-659T 2002 року випуску.

На дружину оформлені також цінні папери (4807 одиниць) у ТОВ "Виробнича компанія Фарелл" вартістю 94 тисячі грн.

Згідно з декларацією, Ігор Клименко отримав за минулий рік 1 млн 223 тисячі 499 грн зарплати у Нацполіції, а також 1295 грн від НПУ як державну та соціальну матеріальну допомогу.

Син голови Нацполіції Станіслав отримав торік 392 тисячі 975 грн зарплати за основним місцем роботи - у філії "Науково-виробничий центр технічної діагностики "Техдіагаз" АТ "Укртрансгаз", 12 грн процентів від Приватбанку і 699 грн процентів від Укргазбанку.

На банківських рахунках голова НПУ розмістив 190 тисяч 387 грн, його син – 13 тисяч грн. Готівкою Ігор Клименко має 750 тисяч грн, 4500 доларів і 500 євро.


зарплати гроші поліція декларацїї Ігор Клименко
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