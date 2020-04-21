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Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 13:12 8

Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице

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21 апреля 2020, 13:12 8
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Нардеп прошлого созыва от Блока Петра Порошенко, а ныне ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский в прошлом году заработал более миллиона гривен, а его жена купила квартиру в столице
Фото: ХГУ
Нардеп прошлого созыва от Блока Петра Порошенко, а ныне ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский в прошлом году заработал более миллиона гривен, а его жена купила квартиру в столице

Такие данные он внес в свою декларацию, пишет издание МОСТ, информирует RegioNews.

Будучи нардепом, Спиваковский заработал больше полумиллиона – 505,8 тысяч грн, еще 304,2 тысячи грн получил в качестве средств для исполнения депутатских обязанностей и 59,2 тысячи грн - в качестве компенсации проезда.

Работая ректором Херсонского университета Александр Спиваковский получил 150,7 тысяч грн. Как член Национальной академии педагогических наук он получил 36,7 тысяч грн пожизненной платы. Также ректор получал пенсию в сумме 152,6 тысяч грн.

Кроме того, обладатель домашних электростанций Спиваковский и его жена, продавали зеленую электроэнергию компании "Херсоноблэнерго". Ректор получил за год 168 тысяч грн, а его жена 223 тысячи грн.

Еще 50,6 тысяч грн составили страховые выплаты.

Жена нардепа, Любовь Петухова, работающая деканом педагогического факультета того же ХГУ, получила за год 426,3 тысячи грн зарплаты и 101,7 тысяч грн пенсии.

В октябре 2019 года Любовь Петухова купила квартиру в столице площадью 96,6 кв. м. за 3 млн 222 тысячи грн, а в ноябре паркоместо для машины за 250 тыс. грн.

В банках и наличными у семьи ректора ХГУ хранится более 120 тысяч долларов и 160 тысяч грн.

Напомним, Глава Нацполиции Украины в прошлом году заработал более миллиона гривен

Мэр Одессы Труханов опять "забыл" задекларировать более 15 млн грн


Херсон университет декларации доходы нардеп
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