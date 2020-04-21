Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице

Нардеп прошлого созыва от Блока Петра Порошенко, а ныне ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский в прошлом году заработал более миллиона гривен, а его жена купила квартиру в столице

Фото: ХГУ

Нардеп прошлого созыва от Блока Петра Порошенко, а ныне ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский в прошлом году заработал более миллиона гривен, а его жена купила квартиру в столице

Такие данные он внес в свою декларацию, пишет издание МОСТ, информирует RegioNews. Будучи нардепом, Спиваковский заработал больше полумиллиона – 505,8 тысяч грн, еще 304,2 тысячи грн получил в качестве средств для исполнения депутатских обязанностей и 59,2 тысячи грн - в качестве компенсации проезда. Работая ректором Херсонского университета Александр Спиваковский получил 150,7 тысяч грн. Как член Национальной академии педагогических наук он получил 36,7 тысяч грн пожизненной платы. Также ректор получал пенсию в сумме 152,6 тысяч грн. Кроме того, обладатель домашних электростанций Спиваковский и его жена, продавали зеленую электроэнергию компании "Херсоноблэнерго". Ректор получил за год 168 тысяч грн, а его жена 223 тысячи грн. Еще 50,6 тысяч грн составили страховые выплаты. Жена нардепа, Любовь Петухова, работающая деканом педагогического факультета того же ХГУ, получила за год 426,3 тысячи грн зарплаты и 101,7 тысяч грн пенсии. В октябре 2019 года Любовь Петухова купила квартиру в столице площадью 96,6 кв. м. за 3 млн 222 тысячи грн, а в ноябре паркоместо для машины за 250 тыс. грн. В банках и наличными у семьи ректора ХГУ хранится более 120 тысяч долларов и 160 тысяч грн. Напомним, Глава Нацполиции Украины в прошлом году заработал более миллиона гривен Мэр Одессы Труханов опять "забыл" задекларировать более 15 млн грн

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