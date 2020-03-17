Кандидата в мэры Херсона от "Слуги народа" выберут по предложениям горожан

Кандидата в мэры Херсона от партии "Слуга народа" выберут путем публичного выдвижения

Кандидата в мэры Херсона от партии "Слуга народа" выберут путем публичного выдвижения

Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский, передает RegioNews со ссылкой на Interfax-Украина.

Нардеп предложил херсонцам выдвинуть своего кандидата на местных выборах через сайт zekomandaregion.kherson.ua, который начал работу во вторник, 17 марта.

Кроме того, с помощью этой платформы люди смогут предложить кандидатов в местные советы разных уровней.

"Мы хотим, чтобы именно громады предлагали тех людей, которых они хотят видеть головами ОТГ, главами городов и депутатами областных, районных и сельских громад", - пояснил депутат.

Он добавил, что кандидаты пройдут проверку на детекторе лжи.

"Мы будем готовы, если к нам присоединится как можно больше людей к самой нашей команды. Я думаю, что в ближайшее время мы представим избирательный штаб уже в Херсонской области, проедем крупнейшими городами, поговорим с людьми, выслушивать их проблемы, их предложения, и построим партийную структуру на местах, что является, я думаю, залогом победы на этих местных выборах вместе с людьми", - резюмировал Дубинский.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора открыл против Дубинского производство о клевете.