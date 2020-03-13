12:00  13 березня
В окупованій Горлівці 12 випадків коронавірусу - Аваков
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 12:45 6

Коронавірус: херсонські поліцейські працюватимуть у масках

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 12:45 6
Читайте также на русском языке
Головне управління Національної поліції у Херсонській області придбало 1000 медичних масок по дев'ять гривень за штуку
Фото: unsplash
Головне управління Національної поліції у Херсонській області придбало 1000 медичних масок по дев'ять гривень за штуку

Про це йдеться у тендерній документації на порталі Prozorro, передає RegioNews.

Товар за ціною дев'ять гривень за одну маску постачатиме ПП Оксана Шевченко з Херсона.

Виданню Херсон Newscity, начальник відділу комунікації ГУНП Херсонщини Тетяна Пшонь розповіла, що їх видадуть поліцейським, які несуть службу в місцях масового скупчення людей.

Це, насамперед, вокзали, аеропорт і контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Поки зберігається загроза епідемії, маски на таких об'єктах для поліцейських будуть обов'язковим предметом екіпіровки.

Нагадаємо,що вчора в Укpaні зaфікcіpoвaнo двa нoвиx випадки кopoнaвіpycнoї інфeкціі.

Стан чоловіка, у якого вчора, 12 березня, виявили коронавірус, стабільний. Його дружина, яка виявилась носієм вірусу, знаходиться на обсервації, під наглядом медиків. В жінки немає симптомі інфекційного захворювання. Контактних осіб встановили, вони під наглядом медиків.

Стан першого хворого, якого виявили 3 березня теж задовільний. Кашель послаблюється, температура в межах 37,6 градуса. Його дружина, яка перебуває в ізоляції, здорова, її тести на коронавірус негативні.

Хроніку коронавірусу можна прочитати тут.


Коронавирус карантин Prozorro полиция закупівля
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 17:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком
13 березня 2020, 10:05
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »