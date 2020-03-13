Коронавірус: херсонські поліцейські працюватимуть у масках

Головне управління Національної поліції у Херсонській області придбало 1000 медичних масок по дев'ять гривень за штуку

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Головне управління Національної поліції у Херсонській області придбало 1000 медичних масок по дев'ять гривень за штуку

Про це йдеться у тендерній документації на порталі Prozorro, передає RegioNews.

Товар за ціною дев'ять гривень за одну маску постачатиме ПП Оксана Шевченко з Херсона.

Виданню Херсон Newscity, начальник відділу комунікації ГУНП Херсонщини Тетяна Пшонь розповіла, що їх видадуть поліцейським, які несуть службу в місцях масового скупчення людей.

Це, насамперед, вокзали, аеропорт і контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Поки зберігається загроза епідемії, маски на таких об'єктах для поліцейських будуть обов'язковим предметом екіпіровки.

Нагадаємо,що вчора в Укpaні зaфікcіpoвaнo двa нoвиx випадки кopoнaвіpycнoї інфeкціі.

Стан чоловіка, у якого вчора, 12 березня, виявили коронавірус, стабільний. Його дружина, яка виявилась носієм вірусу, знаходиться на обсервації, під наглядом медиків. В жінки немає симптомі інфекційного захворювання. Контактних осіб встановили, вони під наглядом медиків.

Стан першого хворого, якого виявили 3 березня теж задовільний. Кашель послаблюється, температура в межах 37,6 градуса. Його дружина, яка перебуває в ізоляції, здорова, її тести на коронавірус негативні.

Хроніку коронавірусу можна прочитати тут.