Коронавірус: херсонські поліцейські працюватимуть у масках
Про це йдеться у тендерній документації на порталі Prozorro, передає RegioNews.
Товар за ціною дев'ять гривень за одну маску постачатиме ПП Оксана Шевченко з Херсона.
Виданню Херсон Newscity, начальник відділу комунікації ГУНП Херсонщини Тетяна Пшонь розповіла, що їх видадуть поліцейським, які несуть службу в місцях масового скупчення людей.
Це, насамперед, вокзали, аеропорт і контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Поки зберігається загроза епідемії, маски на таких об'єктах для поліцейських будуть обов'язковим предметом екіпіровки.
Нагадаємо,що вчора в Укpaні зaфікcіpoвaнo двa нoвиx випадки кopoнaвіpycнoї інфeкціі.
Стан чоловіка, у якого вчора, 12 березня, виявили коронавірус, стабільний. Його дружина, яка виявилась носієм вірусу, знаходиться на обсервації, під наглядом медиків. В жінки немає симптомі інфекційного захворювання. Контактних осіб встановили, вони під наглядом медиків.
Стан першого хворого, якого виявили 3 березня теж задовільний. Кашель послаблюється, температура в межах 37,6 градуса. Його дружина, яка перебуває в ізоляції, здорова, її тести на коронавірус негативні.
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