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12 березня 2020, 10:38 2

Херсонщина на боротьбу з коронавірусом витратить 700 тисяч грн

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12 березня 2020, 10:38 2
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У Херсонській ОДА виділили 700 тисяч гривень на проведення невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню на території області гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, викликаної коронавірусом
Фото: pexels
У Херсонській ОДА виділили 700 тисяч гривень на проведення невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню на території області гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, викликаної коронавірусом

Про це сказано у відповідному розпорядженні голови ОДА, передає RegioNews.

Так, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв виділив зазначену суму з резервного фонду обласного бюджету.

Ніяких подробиць в розпорядженні немає.Відомо тільки, що головним розпорядником коштів є Департамент здоров'я обласної державної адміністрації.

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Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус, а Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.

12 березня США припинила на 30 днів будь-яке сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, щоб стримати поширення коронавірусу.


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