Херсонщина на боротьбу з коронавірусом витратить 700 тисяч грн

У Херсонській ОДА виділили 700 тисяч гривень на проведення невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню на території області гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, викликаної коронавірусом

Фото: pexels

У Херсонській ОДА виділили 700 тисяч гривень на проведення невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню на території області гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, викликаної коронавірусом

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