Херсонщина на боротьбу з коронавірусом витратить 700 тисяч грн
У Херсонській ОДА виділили 700 тисяч гривень на проведення невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню на території області гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, викликаної коронавірусом
У Херсонській ОДА виділили 700 тисяч гривень на проведення невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню на території області гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, викликаної коронавірусом
Про це сказано у відповідному розпорядженні голови ОДА, передає RegioNews.
Так, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв виділив зазначену суму з резервного фонду обласного бюджету.
Ніяких подробиць в розпорядженні немає.Відомо тільки, що головним розпорядником коштів є Департамент здоров'я обласної державної адміністрації.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус, а Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.
12 березня США припинила на 30 днів будь-яке сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, щоб стримати поширення коронавірусу.
Італія посилила карантин через рекордне число жертв коронавірусу
12 березня 2020, 09:31США припиняють будь-яке сполучення з Європою
12 березня 2020, 08:55
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 14:09Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
- 11:05 12 березня Дніпропетровська область "пішла" на карантин через загрозу коронавірусу
- 10:57 12 березня "Справи Майдану": затриманий ще один "тітушка" за викрадення євромайданівців
- 10:46 12 березня На Буковині чоловік убив дружину і півторарічну доньку
- 10:42 12 березня В Україні з’явилось нове міністерство
- 10:31 12 березня На Закарпатті вилучили цигарки на понад 200 тисяч гривень
- 10:27 12 березня Третина Волині не покрита українським телебаченням
- 14:09 11 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
Всі блоги »
Хід темною конячкою. Навіщо Зеленському в сумських губернаторах харківський "варяг" Грищенко
11 березня 2020, 17:51
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації