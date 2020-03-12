Херсонщина на борьбу с коронавирусом потратит 700 тысяч грн

В Херсонской ОГА выделили 700 тысяч гривен на проведение неотложных мер по предотвращению распространения на территории области острой респираторной болезни СОУГО-19, вызванной коронавирусом

Фото: pexels

В Херсонской ОГА выделили 700 тысяч гривен на проведение неотложных мер по предотвращению распространения на территории области острой респираторной болезни СОУГО-19, вызванной коронавирусом

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