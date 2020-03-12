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12 марта 2020, 10:38 2

Херсонщина на борьбу с коронавирусом потратит 700 тысяч грн

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12 марта 2020, 10:38 2
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В Херсонской ОГА выделили 700 тысяч гривен на проведение неотложных мер по предотвращению распространения на территории области острой респираторной болезни СОУГО-19, вызванной коронавирусом
Фото: pexels
В Херсонской ОГА выделили 700 тысяч гривен на проведение неотложных мер по предотвращению распространения на территории области острой респираторной болезни СОУГО-19, вызванной коронавирусом

Об этом сказано в соответствующем распоряжении главы ОГА, передает RegioNews.

Так, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев выделил указанную суму из резервного фонда областного бюджета.

Никаких подробностей в распоряжении нет.Известно только, что главным распорядителем средств является Департамент здоровья областной государственной администрации.

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Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса, а Украина в прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.

12 марта США прекратила на 30 дней любое сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки, чтобы сдержать распространение коронавируса.


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