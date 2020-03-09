Вулицями Дніпра ходила оголена жінка: відео

Днями у Дніпрі перехожі помітили оголену жінку, яка спокійно гуляла вулицею

Фото: Pixabay

Днями у Дніпрі перехожі помітили оголену жінку, яка спокійно гуляла вулицею

Відеоролик із епатажною містянкою з'явився на відеохостингу YouTube, інформують RegioNews.

Жінку, яка йшла босоніж та без спідньої білизни перехожі помітили на вулиці Островського біля магазину "Фокстрот”. Вона спокійно йшла вулицею та не звертала увагу на інших людей. Про допомогу також не просила.

Наразі відомо тільки те, що жертвою злочинів жінка не стала.

Як писали RegioNews раніше, 8 березня на Михайлівській площі столиці пройшов Марш жінок. Учасниці маршу дивували містян своїм епатажним виглядом.