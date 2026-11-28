Фото: Харківська ОВА

На Харківщині протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів постраждали 23 цивільних, зокрема троє дітей. Під ворожими ударами перебували Харків та ще 25 населених пунктів області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини, автозаправна станція, підприємства та залізнична інфраструктура

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У Харкові поранення отримали двоє чоловіків віком 53 та 65 років. Ще четверо людей зазнали гострої реакції на стрес.

У селищі Пісочин постраждали 39-річний чоловік, 53-річна жінка та троє дівчаток віком 3, 9 і 16 років. Ще четверо місцевих жителів отримали гостру реакцію на стрес.

У Лозовій медики надали допомогу п'ятьом людям із гострою реакцією на стрес. У селі Безруки Дергачівської громади поранення отримала 56-річна жінка, у Катеринівці Лозівської громади — 59-річний чоловік. У селі Високому Золочівської громади постраждала 27-річна жінка.

Крім того, медики надали допомогу 77-річній жінці, яка дістала поранень 26 листопада в Ізюмі, та 86-річній жительці села Малий Бурлук, пораненій 25 листопада.

За словами Синєгубова, російські війська застосували проти регіону різні види озброєння. Зокрема, зафіксували:

три ракети та три керовані авіабомби;

13 безпілотників типу "Герань";

один БпЛА типу "Ланцет";

чотири безпілотники типу "Молнія";

14 FPV-дронів;

68 безпілотників невстановленого типу.

У Харкові пошкоджені два автомобілі, автозаправна станція, два магазини, автомобіль екстреної медичної допомоги, багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, три вантажівки, два приватні будинки та гараж.

У Богодухівському районі пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди, навчальний заклад, автомобіль та багатоквартирні будинки.

У Куп'янському районі пошкоджено автомобіль у селі Підсереднє, в Ізюмському — сироварню в селі Бугаївка.

У Харківському районі під ударами опинилися приватні будинки, гаражі, господарські споруди, автомобілі, складські приміщення та магазин. Також пошкоджена залізнична інфраструктура в Люботині.

У Лозівському районі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, складські приміщення, адміністративна будівля та вантажні автомобілі.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 листопада сили протиповітряної оборони України знешкодили 141 зі 162 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 27 листопада. Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі дрони.