Фото: Харьковская ОВА

На Харьковщине за прошедшие сутки в результате российских обстрелов пострадали 23 гражданских, в том числе трое детей. Под вражескими ударами находились Харьков и 25 населенных пунктов области. Повреждения получили жилые дома, магазины, автозаправочная станция, предприятия и железнодорожная инфраструктура

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

В Харькове ранения получили двое мужчин в возрасте 53 и 65 лет. Еще четверо человек подверглись острой реакции на стресс.

В поселке Песочин пострадали 39-летний мужчина, 53-летняя женщина и три девочки в возрасте 3, 9 и 16 лет. Еще четверо местных жителей получили острую реакцию на стресс.

В Лозовой медики оказали помощь пяти людям с острой реакцией на стресс. В селе Безруки Дергачевской общины ранения получила 56-летняя женщина, в Екатериновке Лозовской общины - 59-летний мужчина. В селе Высоком Золочевской общины пострадала 27-летняя женщина.

Кроме того, медики оказали помощь 77-летней женщине, которая получила ранения 26 ноября в Изюме, и 86-летней жительнице села Малый Бурлук, раненной 25 ноября.

По словам Синегубова, российские войска применили против региона разные виды вооружения. В частности, зафиксировали:

три ракеты и три управляемых авиабомба;

13 беспилотников типа "Герань";

один БпЛА типа "Ланцет";

четыре беспилотника типа "Молния";

14 FPV-дронов;

68 беспилотников неустановленного типа.

В Харькове повреждены два автомобиля, автозаправочная станция, два магазина, автомобиль экстренной медицинской помощи, многоквартирный дом, гражданское предприятие, три грузовика, два частных дома и гараж.

В Богодуховском районе повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, автомобиль и многоквартирные дома.

В Купянском районе поврежден автомобиль в селе Подсреднее, в Изюмском — сыроварня в селе Бугаевка.

В Харьковском районе под ударами оказались частные дома, гаражи, хозяйственные постройки, автомобили, складские помещения и магазин. Также повреждена железнодорожная инфраструктура в Люботине.

В Лозовском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, складские помещения, административное здание и грузовые автомобили.

Напомним, что в ночь на 28 ноября силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 141 из 162 беспилотников , которыми российские войска атаковали страну с вечера 27 ноября. Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские дроны.