Фото: поліція Харківської області

У селі Оскіл Ізюмського району 27-річного чоловіка підозрюють в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень знайомому. За даними поліції, під час конфлікту він прикував потерпілого металевими кайданками до батареї та бив руками й ногами

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Подія сталася 18 листопада. Чоловіки разом вживали алкоголь, коли між ними виникла сварка на ґрунті особистих неприязних відносин.

Під час конфлікту підозрюваний завдав знайомому численних ударів. Через кайданки потерпілий не міг вільно пересуватися та уникнути побиття.

За висновком експертизи, чоловік отримав численні тілесні ушкодження, які належать до категорії тяжких і були небезпечними для життя.

Слідчі Ізюмського районного управління поліції повідомили 27-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.