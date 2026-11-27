Фото: полиция Харьковской области

В селе Оскол Изюмского района 27-летнего мужчину подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений знакомому. По данным полиции, во время конфликта он приковал потерпевшего металлическими наручниками к батарее и избивал руками и ногами

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Событие произошло 18 ноября. Мужчины вместе употребляли алкоголь, когда между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений.

Во время конфликта подозреваемый нанес знакомому многочисленные удары. Из-за наручников потерпевший не мог свободно передвигаться и избежать избиения.

По заключению экспертизы, мужчина получил многочисленные телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких и опасных для жизни.

Следователи Изюмского районного управления полиции сообщили 27-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По ходатайству стороны обвинения суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.