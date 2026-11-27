Фото: поліція Харківської області

Поліцейські Харківщини встановили особу 29-річного військовослужбовця РФ, якого підозрюють у катуванні та розстрілі двох цивільних під час окупації Ізюмського району. Чоловікові заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, 5 вересня 2022 року підозрюваний разом із п’ятьма російськими військовими прибув до приватного будинку в селі Діброва. Окупанти намагалися з’ясувати, чи служив 49-річний господар будинку під час АТО та чи брав участь у територіальній обороні Ізюма.

Погрожуючи зброєю, вони зв’язали чоловікові руки, накинули на голову мішок і силоміць посадили його до мікроавтобуса. Потім забрали його 21-річного пасинка. Обох чоловіків доправили до захопленої будівлі Ізюмського районного управління поліції та незаконно утримували в ізоляторі тимчасового тримання.

Протягом кількох днів цивільних катували, намагаючись отримати інформацію про їхню можливу військову службу та участь у територіальній обороні. За даними слідства, чоловіків били, застосовували до них електричний струм та імітували розстріл.

Вранці 8 вересня чоловікам за невстановлених обставин вдалося залишити місце утримання. Однак того ж вечора російські військові знову затримали їх, зв’язали руки за спиною та вивезли до лісового масиву поблизу села Капитолівка. Там підозрюваний разом зі спільниками розстріляв обох чоловіків з автоматів. Вони загинули на місці.

За даними поліції, підозрюваний — 29-річний уродженець Луганська, який служив у 204-му стрілецькому полку мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу 8-ї армії Південного військового округу РФ.

Йому заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці встановлюють інших російських військових, причетних до злочину.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит". Слідчі підтвердили, що у лютому-березні 2022 року він перебував у місті в складі російських окупаційних військ та зібрали докази його безпосередньої участі у злочині.