Фото: полиция Харьковской области

Полицейские Харьковщины установили личность 29-летнего военнослужащего РФ, подозреваемого в пытках и расстреле двух гражданских во время оккупации Изюмского района. Мужчине заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 5 сентября 2022 года подозреваемый вместе с пятью российскими военными прибыл в частный дом в селе Диброво. Оккупанты пытались выяснить, служил ли 49-летний хозяин дома во время АТО и участвовал ли в территориальной обороне Изюма.

Угрожая оружием, они связали мужу руки, накинули на голову мешок и насильно усадили его в микроавтобус. Затем забрали его 21-летнего пасынка. Оба мужчины были доставлены в захваченное здание Изюмского районного управления полиции и незаконно содержались в изоляторе временного содержания.

В течение нескольких дней гражданских пытали, пытаясь получить информацию об их возможной военной службе и участии в территориальной обороне. По данным следствия, мужчин избивали, применяли к ним электрический ток и имитировали расстрел.

Утром 8 сентября мужчинам при неустановленных обстоятельствах удалось покинуть место содержания. Однако в тот же вечер русские военные снова задержали их, связали руки за спиной и вывезли в лесной массив вблизи села Капитоловка. Там подозреваемый вместе с сообщниками расстрелял обоих мужчин из автоматов. Они погибли на месте.

По данным полиции, подозреваемый — 29-летний уроженец Луганска, служивший в 204 стрелковом полку мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса 8-й армии Южного военного округа РФ.

Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны. Правоохранители устанавливают других российских военных, причастных к преступлению.

Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому офицеру, который во время оккупации Бучи в Киевской области использовал местного жителя как "живой щит". Следователи подтвердили, что в феврале-марте 2022 г. он находился в городе в составе российских оккупационных войск и собрали доказательства его непосредственного участия в преступлении.