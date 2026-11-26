Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове в результате попадания российского беспилотника в многоэтажный жилой дом погибли супруги

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, погибшими 37-летняя женщина и 38-летний мужчина. В момент попадания вражеского БПЛА они находились в квартире Новобаварского района города.

Российский удар нанес пожар в доме 16-этажного дома.

Напомним, утром 26 ноября российский беспилотник попал в многоэтажное здание в Новобаварском районе Харькова. Известно о двух погибших и трех пострадавших.

По данным ГСЧС, в городе в результате российских ударов беспилотниками повреждены жилые дома, больница, спортивное заведение, торговые объекты и автозаправочная станция.