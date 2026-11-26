У Кривому Розі після російської атаки виникли проблеми з електропостачанням
У Кривому Розі внаслідок російської атаки на об'єкт інфраструктури виникли значні проблеми з електропостачанням. У місті зупинився комунальний електротранспорт
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
Проблеми з електропостачанням спостерігаються у центральній частині міста.
Системи тепло- та водопостачання переводять на живлення від генераторів.
Увечері 25 листопада Вілкул повідомляв про значні руйнування внаслідок російських атак.
Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області.
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