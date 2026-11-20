Фото: ГСЧС

В городе Изюм Харьковской области завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели расчищали завалы многоквартирного дома и демонтировали разрушенные и поврежденные конструкции.

В ходе работ из-под завалов деблокировали тело погибшей женщины. Таким образом, погиб один человек, еще 22 пострадали, среди них пятеро детей.

Сейчас аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, 19 ноября российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.