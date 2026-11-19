Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских атак пострадали 23 человека, среди них 11-летний мальчик

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, больше всего пострадавших в Златополе – там ранения получили 12 человек, в том числе ребенок. Еще один человек подвергся острой реакции на стресс.

В Чугуеве ранен 57-летний мужчина, еще шесть женщин получили острую реакцию на стресс. В селе Клугино-Башкировка Чугуевской общины пострадала 42-летняя женщина.

В Большом Бурлуке ранения получила 71-летняя женщина, а в Шевченково 75-летняя местная жительница получила острую реакцию на стресс.

Кроме того, в Лозовой из-за взрыва неизвестного устройства ранения получил 73-летний мужчина. Медики также оказали помощь 60-летнему мужчине, пострадавшему 17 ноября в селе Плоске Великобурлукской общины.

По данным ОВА, российские войска применили по области одну управляемую авиабомбу, 16 беспилотников типа "Герань-2", один FPV-дрон и девять БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура:

Богодуховский район: частный дом и две хозяйственные постройки в Золочеве.

частный дом и две хозяйственные постройки в Золочеве. Купянский район: семь частных домов и три магазина в Шевченково.

семь частных домов и три магазина в Шевченково. Изюмский район: частный дом, летняя кухня и хозяйственная постройка в Песках-Радьковских.

частный дом, летняя кухня и хозяйственная постройка в Песках-Радьковских. Лозовский район: в Златополе повреждены 20 торговых павильонов, три магазина, гостиница, здание, автомобиль и банк.

в Златополе повреждены 20 торговых павильонов, три магазина, гостиница, здание, автомобиль и банк. Чугуевский район: в Малиновке повреждены складское здание и автомобиль. В Чугуеве – гражданское предприятие, многоквартирный дом, отделение почты и автомобиль.

Напомним, на Днепропетровщине 18 ноября в результате российских обстрелов пострадали шесть человек. В течение дня российские войска более 20 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и ракетами.