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У середу, 18 листопада, російські війська продовжили атакувати Київську область ударними дронами. У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Постраждала жінка отримала травму руки. Її стан та характер травм уточнюються. Також постраждала 12-річна дівчинка, яка перебувала в одному з будинків під час атаки.

На місці влучання загорілися два приватні будинки та легковий автомобіль. Пошкоджень зазнали й сусідні будинки.

На місці працюють рятувальники та медики. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, упродовж ночі та ранку 18 листопада російські війська атакували ударними безпілотниками п'ять областей України. Основними цілями стали об'єкти енергетики, цивільні підприємства та житлова забудова.