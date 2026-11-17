Фото: Нацполиция

На Харьковщине мошенники звонят по телефону гражданам, представляются работниками СБУ или Нацполиции и обвиняют их в якобы финансировании российской армии из-за покупки определенных товаров

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Под предлогом проверки или угрозы уголовной ответственности злоумышленники требуют перевести деньги на посторонние счета или передать наличные. Полиция призывает не подвергаться угрозам и не выполнять такие требования.

Как сообщили правоохранители, во время телефонных разговоров неизвестные выдают себя за сотрудников Службы безопасности Украины или Национальной полиции. Они утверждают, что собеседник якобы причастен к финансированию армии РФ из-за приобретения определенных товаров.

Злоумышленники сообщают о якобы проведении проверки или уголовном производстве в отношении человека. В дальнейшем начинают запугивать возможными последствиями и требуют срочно перевести средства на посторонние счета или передать наличные.

Иногда мошенники объясняют свои требования необходимостью декларирования сбережений или возможностью избежать уголовной ответственности.

В полиции подчеркивают, что это мошенническая схема. Настоящие работники Нацполиции и СБУ не звонят по телефону гражданам с требованиями переводить деньги на посторонние счета, передавать наличные деньги или декларировать сбережения таким образом.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, правоохранители советуют:

не паниковать и не подвергаться угрозам и психологическому давлению;

прекратить разговор с неизвестными, выдвигающими подобные требования;

не сообщать посторонним лицам персональные и банковские данные;

не переходить по подозрительным ссылкам и не следовать инструкциям незнакомцев;

не перечислять и не передавать деньги по требованию телефонных собеседников;

самостоятельно проверять полученную информацию через официальные каналы связи соответствующих учреждений.

Если человек получил подобный звонок, об этом необходимо сообщить полиции по номерам 102 или 112. По возможности следует сохранить номер телефона, с которого звонили мошенники.

Отдельно правоохранители призывают предупредить об этой схеме пожилых людей, в частности родителей, бабушек, дедушек, соседей и знакомых.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.