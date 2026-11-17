В Харькове из мемориала погибшим детям исчезли игрушки: полиция ищет причастных
В Шевченковском районе Харькова полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к исчезновению игрушек из мемориала погибшим в результате российской агрессии детям. Информацию о вероятном похищении правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Как сообщили в полиции, правоохранители обратили внимание на сообщение в соцсетях, в котором говорилось об исчезновении игрушек, оставленных людьми у памятника детям, чья жизнь унесла российская вооруженная агрессия.
Информацию о случившемся зарегистрировали в Едином учете Харьковского районного управления полиции №3.
Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства вероятного правонарушения, а также лиц, которые могут быть к нему причастны.
Полиция призывает граждан, владеющих информацией о происшествии, сообщить об этом правоохранителям.
Напомним, ранее в Виннице вандалы ограбили могилу Назария Гринцевича, самого младшего защитника "Азовстали", известного по позывному "Гринку". Его мать сообщила о том, что из могилы исчезли деревянная булава и три свечи.