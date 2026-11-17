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В Шевченковском районе Харькова полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к исчезновению игрушек из мемориала погибшим в результате российской агрессии детям. Информацию о вероятном похищении правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Как сообщили в полиции, правоохранители обратили внимание на сообщение в соцсетях, в котором говорилось об исчезновении игрушек, оставленных людьми у памятника детям, чья жизнь унесла российская вооруженная агрессия.

Информацию о случившемся зарегистрировали в Едином учете Харьковского районного управления полиции №3.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства вероятного правонарушения, а также лиц, которые могут быть к нему причастны.

Полиция призывает граждан, владеющих информацией о происшествии, сообщить об этом правоохранителям.

Напомним, ранее в Виннице вандалы ограбили могилу Назария Гринцевича, самого младшего защитника "Азовстали", известного по позывному "Гринку". Его мать сообщила о том, что из могилы исчезли деревянная булава и три свечи.