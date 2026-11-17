Фото: полиция Харьковской области

В Чугуеве Харьковской области 51-летний водитель пытался откупиться от полицейских за 20 тысяч гривен, чтобы избежать ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел в начале февраля на блокпоста в Чугуеве. Патрульные остановили автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился 51-летний мужчина. В ходе проверки правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы избежать административной ответственности, мужчина предложил одному из полицейских 20 тысяч гривен. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, он продолжал настаивать на передаче денег.

Полицейские сообщили о случившемся на спецлинию 102. На место прибыла следственно-оперативная группа, задокументировавшая обстоятельства правонарушения.

В результате на водителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, 16 ноября следователи Чугуевского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК Украины - предложение неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители разоблачили военного . Он за взятку предлагал "решить вопрос" с уголовной ответственностью за СВЧ. Свою "помощь" он оценил в 28 тысяч долларов.