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31 октября 2026, 10:34

Россияне атаковали Харьков реактивными дронами: возник масштабный пожар на предприятии

31 октября 2026, 10:34
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Фото: ГСЧС
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Российские войска атаковали Слободской и Основенский районы Харькова реактивными беспилотниками

Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Накануне вечером реактивный беспилотник попал в производственно складское здание частного предприятия в Слободском районе города. Возник пожар площадью 3000 квадратных метров.

Спасатели работали под постоянной угрозой повторных ударов.

Пожар ликвидирован. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, ночью реактивный "Шахед" атаковал Основанский район города и попал в частный дом. На месте удара вспыхнул пожар.

В результате атаки пострадали три человека, повреждены 10 жилых домов.

Напомним, ночью 31 октября в результате российской атаки в Полтавской области возникли пожары на территории частного промышленного предприятия.

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