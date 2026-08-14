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14 серпня 2026, 23:40

У Харкові врятували двох птахів, які постраждали від російського обстрілу

14 серпня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові під час ліквідації наслідків обстрілу знайшли двої чаєк. Птахи після атаки ворога потребували допомоги

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Це сталось у Шевченківському районі міста. Рятувальники знайшли чайок серед понівечених конструкцій, уламків та будівельного сміття. Птахи потребували допомоги. Їх передали волонтерам громадської організації "Порятунок тварин Харків".

"Навіть під час ліквідації наслідків ворожих атак наші рятувальники не залишають без допомоги тих, хто не може врятувати себе сам. Рятувати життя — це не лише про людей. Це про кожне життя", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, що у Києві під час ліквідації наслідків російського обстрілу надзвичайники врятували кота, який залишився у пошкодженій квартирі.

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