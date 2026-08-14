У Харкові врятували двох птахів, які постраждали від російського обстрілу

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Це сталось у Шевченківському районі міста. Рятувальники знайшли чайок серед понівечених конструкцій, уламків та будівельного сміття. Птахи потребували допомоги. Їх передали волонтерам громадської організації "Порятунок тварин Харків".

"Навіть під час ліквідації наслідків ворожих атак наші рятувальники не залишають без допомоги тих, хто не може врятувати себе сам. Рятувати життя — це не лише про людей. Це про кожне життя", - кажуть рятувальники.