Бійці бригади "Гарт" показали, як нищать окупантів на півночі Харківщини
Бійці прикордонної бригади "Гарт" продовжують ефективно стримувати та знищувати ворога на Південно-Слобожанському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Російські окупанти намагаються штурмувати українські позиції малими групами, проте їхні плани зривають прикордонники. Розвідувально-ударні групи БпЛА виявляють загарбників і знищують їх за допомогою всіх наявних видів озброєння.
Силові підрозділи зривають спроби ворога прорватися на півночі регіону.
Нагадаємо, протягом 21 жовтня та в ніч на 22 жовтня Сили оборони України уразили станцію РЕБ, пункти управління та склад окупантів у Брянській області РФ, Запорізькій та Луганській областях.
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