Фото: ДПСУ

Бійці прикордонної бригади "Гарт" продовжують ефективно стримувати та знищувати ворога на Південно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Російські окупанти намагаються штурмувати українські позиції малими групами, проте їхні плани зривають прикордонники. Розвідувально-ударні групи БпЛА виявляють загарбників і знищують їх за допомогою всіх наявних видів озброєння.

Силові підрозділи зривають спроби ворога прорватися на півночі регіону.

Нагадаємо, протягом 21 жовтня та в ніч на 22 жовтня Сили оборони України уразили станцію РЕБ, пункти управління та склад окупантів у Брянській області РФ, Запорізькій та Луганській областях.