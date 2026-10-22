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22 жовтня 2026, 18:30

Український бренд взяв участь у найбільшій і найвпливовішій міжнародній виставці в Парижі

22 жовтня 2026, 18:30
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Фото з відкритих джерел
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SMK Group, до складу якої входять Салтівський, Богодухівський та Київський м’ясокомбінати, взяла участь у найбільшій і найвпливовішій міжнародній виставці харчової промисловості "SIAL Paris 2026", яка днями пройшла в Парижі. Компанія презентувала продукцію, яка вже продається в 26 країнах Європи та Великобританії

Для постійних клієнтів був організований фуршет та дегустація продукції, а також укладено контракти з новими партнерами для розширення географії експорту.

На своїх стендах SMK Group також представила різні зразки м’ясної продукції, зокрема варені та сирокопчені ковбаси, сосиски, українське сало й м’ясні снеки.

"Участь у "SIAL Paris" – це передусім можливість безпосередньо представити нашу продукцію міжнародному ринку, почути реакцію споживачів із різними гастрономічними традиціями та встановити контакти з потенційними партнерами. Для нас важливо показати, що українські бренди здатні не лише відповідати високим стандартам якості, а й конкурувати з провідними європейськими та світовими виробниками завдяки власному асортименту, смаковим характеристикам продукції та розумінню потреб споживачів. Продукція наших м'ясокомбінатів вже продається у 26 країнах Європи та Великобританії", – зазначив власник SMK Group Денис Парамонов.

За його словами, участь у виставці не обмежилася презентацією продукції. Представники SMK Group провели сотні зустрічей із партнерами та отримали запити на постачання продукції до ЄС та Великобританії, і вже за низкою пропозицій уклали контракти з європейськими компаніями та мережами.

"Відвідувачі з європейських країн високо оцінили наші сирокопчені ковбаси, тоді як гості з азійських країн особливу увагу приділяли традиційному українському салу та м’ясним снекам. Така реакція дає змогу краще розуміти, які продукти можуть мати попит на конкретних ринках, і враховувати ці особливості під час подальшого розвитку експорту", – повідомив директор SMK Distribution Михайло Бондаренко.

Як зазначають в SMK Group, для виробника міжнародна виставка – це не лише майданчик для демонстрації продукції, а й інструмент пошуку нових каналів експорту, адже "SIAL Paris" – одна з найбільших міжнародних B2B-виставок харчової промисловості, яка об’єднує виробників харчування, постачальників технологій та обладнання, ритейлерів, дистриб’юторів, імпортерів, експортерів і представників ресторанного бізнесу. Такий захід проводять лише раз на два роки.

Цьогоріч у "SIAL Paris 2026" взяли участь близько 8 тис. експонентів із понад 130 країн світу. Українські виробники загалом були представлені сімома колективними та національними стендами, а також 28 індивідуальними експозиціями, які об’єднали понад 100 експортерів. Така присутність створює додаткові можливості для українського бізнесу презентувати свою продукцію міжнародній аудиторії, налагоджувати ділові контакти та шукати нові напрями розвитку зовнішньої торгівлі.

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