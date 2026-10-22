На Київщині жінка загинула у пожежі

Фото: Національна поліція

Трагедія сталась у селі Острійки. Там загорівся приватний будинок

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Рятувальники загасили вогонь, який охопив будинок. Проте, на жаль, там виявили тіло жінки. Загибла виявилась 91-річною місцевою жителькою.

"Попередня причина займання - несправність електромережі. Фахівці ДСНС проводять дослідження для встановлення причин пожежі, результати якого будуть передані поліції", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в Приморському районі Одеси стався вибух невідомого предмета в семиповерховому житловому будинку. Постраждали четверо людей, серед них – троє рятувальників ДСНС та медик швидкої допомоги.