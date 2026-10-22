На Черкащині судитимуть 5 людей за незаконний видобуток піску

Фото: поліція Черкаської області

На Черкащині судитимуть п’ятьох людей, яких підозрюють у незаконному видобутку піску на майже 750 млн грн збитків для держави

Про це повідомили в поліції Черкаської області, передає RegioNews .

За версією слідства, до схеми були причетні організатор, двоє учасників організованої групи та ще двоє людей, які не входили до її складу.

Для видобутку піску фігуранти використовували земснаряд та іншу спеціалізовану техніку. Роботи проводили під виглядом створення штучних водойм.

Загальну суму збитків, завданих державі, оцінюють майже у 750 млн грн. Із них близько 237 млн грн пов’язують із діяльністю організованої групи.

Дії організатора кваліфікували за статтями про порушення правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Двом учасникам організованої групи інкримінують незаконний видобуток надр і відмивання майна. Дії двох інших фігурантів кваліфікували за відповідними статтями про порушення правил використання надр та легалізацію майна.

Нагадаємо, що на Київщині трьом людям повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисної копалини місцевого значення — сапропелю.