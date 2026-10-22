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22 жовтня 2026, 18:48

На Кіровоградщині засудили адміністратора Telegram-спільноти про ТЦК

22 жовтня 2026, 18:48
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Фото ілюстративне
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В Олександрії Кіровоградської області 36-річного адміністратора Telegram-спільноти "Погода у Яблуневому саду" засудили до п’яти років позбавлення волі за поширення інформації про місця вручення повісток і маршрути пересування представників ТЦК та поліції

Про це повідомили в прокуратурі Кіровоградської області, передає RegioNews.

За даними обвинувачення, Telegram-спільнота налічувала понад 4,4 тисячі учасників. Попри назву, замість прогнозів погоди там публікували інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів в Олександрії та навколишніх населених пунктах.

Для маскування повідомлень учасники використовували слова "дощ", "хмарно" та "град", за якими позначали конкретні локації роботи представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Адміністратор контролював наповнення спільноти та закликав учасників повідомляти про появу представників ТЦК із зазначенням місця. Він також видаляв сторонні дописи й рекламу, а за порушення встановлених правил попереджав про блокування.

За висновком обвинувачення, поширення таких повідомлень давало військовозобов’язаним змогу уникати оповіщення та перешкоджало проведенню мобілізаційних заходів.

У суді чоловік повністю визнав свою вину та розкаявся. Його визнали винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням на один рік. Протягом цього часу засуджений має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 36-річного жителя Олександрії, якого обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

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