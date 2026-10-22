Атака дронів на Київщині: постраждав чоловік, пошкоджені будинки
У Бучанському районі Київської області 22 жовтня внаслідок атаки російських безпілотників постраждав 59-річний чоловік. Він дістав поранення ноги та акубаротравму
Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
За його словами, влучання зафіксували на відкритій місцевості неподалік місцевого магазину.
Постраждалому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.
Інформацію про масштаби руйнувань і стан постраждалого уточнюють.
Нагадаємо, вдень 22 жовтня окупанти атакували дроном автомобіль поблизу Нижньої Хортиці у Запорізькому районі. Дістав поранення чоловік.
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